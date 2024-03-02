جيش الاحتلال ينفذ سلسلة أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح.. فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 40 استهدافا على مناطق شمال خان يونس ومحيط مجمع ناصر الطبي وجنوب شرق دير البلح.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن سلسلة من الأحزمة النارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في مناطق حمد والقرارة وتبة 86 وشرق دير البلح بما يزيد عن 40 غارة، كما شنت الطائرات الإسرائيلية عدة استهدافات في محيط مستشفى ناصر وسط مدينة خان يونس.

وأشار إلى أن الآليات الإسرائيلية شرعت بالتقدم من شرق خان يونس باتجاه بلدة القرارة ومنطقة المطاحن شمال شرق خان يونس وأطراف مدينة حمد بالتزامن من قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف والأحزمة النارية.