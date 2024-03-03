بعد افتتاحه.. مواعيد معرض وزارة الزراعة للسلع المخفضة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض خير مزارعنا لأهالينا للمنتجات والسلع الغذائية، المقام بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وقال الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والمشرف العام على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة، إن جميع السلع الأساسية متوفرة أمام المواطنين بمبادرة خير مزارعنا لأهالينا، والذي يعد أكبر معرض لإتاحة السلع للمواطنين .

وأشار "عبدالعال" لـ"صدي البلد"، إلى أن التخفيضات بالمعرض تصل لأكثر من 25%، وتتوفر فيه منتجات الألبان، والأسماك أنواع اللحوم، البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط، الفراخ، والكبد، والحمام، والسمان" وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى والخضار والفاكهة – البقوليات .

ولفت "رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث" إلي أن دخول المعرض أمام المواطنين مجانا، ويتم افتتاح المعرض من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان.

وينشر موقع "صدي البلد" أهم أسعار السلع بالمعرض...

5 كيلو بطاطس بـ 30 جنيهًا

كيلو الأرز 28 جنيهًا

كيلو اللحوم البلدى بـ 300 جنيهًا

كيس مكرونة 400 جرام بـ 10 جنيهات

كرتونة البيض بـ 145 جنيهًا

كيلو الأسماك بـ 70 جنيها

كيلو البلح يبدأ من 35 جنيهًا

يبدأ كيلو الجبن بأنواعها من 80 جنيه

كيلو الطماطم 5 جنيهًا

كيلو الخيار 8 جنيهًا

كيلو السكر 27 جنيهًا

زيت طعام ٧٠٠ جم بـ 55 جنيها

3 كيلو بصل بـ 20 جنيهًا







