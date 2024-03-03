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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يؤكد أهمية تعاون جميع الجهات المعنية لمواجهة الظواهر النفسية بالمجتمع

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية والشريكة، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، في مواجهة أي ظواهر نفسية قد تطرأ على المجتمع المصري. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة في احتفالية مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بمناسبة مرور عام على تدشينها، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الوزراء والسفراء والمحافظين وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المجالس القومية، والشخصيات العامة، وممثلي المنظمات الدولية، وأطباء الطب النفسي، والكُتاب والمثقفين، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.


وهنأ الدكتور خالد عبد الغفار، السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، على نجاح المؤسسة في التواجد بقوة خلال عامها الأول، وتقديم خدمات التوعية والمشورة بالأمراض النفسية وكيفية التعامل معها، ومواجهة الوصمة المجتمعية المتعلقة بهذا النوع من المرض.

وأوضح الوزير أن سلامة الأفراد هي النتيجة الفعلية للتكامل بين الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية، لينعم بالرفاة داخل المجتمع المحيط به، لافتا إلى التقدم الذي تحققه وزارة الصحة والسكان في تلقي الأسئلة وتقديم الدعم النفسي، والاستجابة للاستشارات النفسية، عبر الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، والمنظومة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بعدد من المرضى النفسيين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والذين شاركوا في فعاليات الحفل، مشيدا بشجاعتهم وحرصهم على الاندماج في المجتمع ليكونوا نموذجا يحتذى به للتعامل مع المرض النفسي كأي مرض آخر.
 

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