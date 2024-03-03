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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات الأسبق: الصالونات الثقافية لها دور كبير في نشر التنوير الفكري

المهندس هاني محمود
المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق

أكد المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن الصالونات الثقافية لها دور كبير في التنوير الفكري .. مشيرا إلى أن صالون الحداد الثقافي لمؤسسته الدكتور آيات الحداد عضو مجلس النواب، يعد نموذجا.


وقال محمود ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مشاركته في صالون الحداد الثقافي الخاص بالدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب ، إن الصالون الثقافي بمفهومه يعد مصدرا للإشعاع الأدبي والعلمي من خلال عملية تشكيل الوعي.


وأضاف أن عملية بناء الوعي ضرورة حتمية، تبدأ بالمعرفة والإدراك التام والتثقيف الشامل والإحاطة بكافة التحديات المعاصرة.


من جانبها ، أكدت النائبة آيات الحداد الدور المهم الذي يلعبه الصالون الثقافي في مختلف النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من الناحية التثقيفية وإرساء مفهوم المواطنة.


وقالت الحداد إن الثقافة تقوم بدور محوري في بناء الإنسان وتطويره وتقدمه، وهي أساس لبلورة الوعي الإنساني، ومقياس لمدى الرقي الفكري والأدبي والاجتماعي .
 

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