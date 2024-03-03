تداول 28 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 28 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1025 شاحنة، و65 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 3760 راكبا بموانئها، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة بلغت 8 سفن.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الواردات شملت 10 آلاف و500 طن بضائع، و481 شاحنة، و60 سيارة، فيما بلغت الصادرات 17 ألفا و 500 طن بضائع، و544 شاحنة و5 سيارات .

وأشارت إلى استقبال ميناء سفاجا للسفينتين (بوسيدون أكسبريس ، أمل) وغادرته السفينتان (الرياض، دليلة)، كما شهد ميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (كوين نفرتيتى، اور، بريدج) .



وأضافت أن ميناء بورتوفيق استقبل السفينة (SHANGHAI – M ) وتحمل 5 آلاف طن ردة، وغادرته السفينتان (PROJECT – A و NOURY ) وتحمل 6 آلاف طن دقيق تصدير إلى اليمن، فضلا عن مغادرة السفينة (النوي اكسبريس) .

