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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء العرب: أمانة اعتماد البرامج المهنية تعقد اجتماعها الـ 12

اتحاد الأطباء العرب
اتحاد الأطباء العرب

قال اتحاد الأطباء العرب، إن الهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية استعرضت خلال اجتماعها الأخير، مقترحا خاصا بإجراءات اعتماد المؤسسات المقدمة للبرامج المهنية، إضافة إلى مناقشة العرض المقدم الخاص بتكلفة اعتماد البرامج بالاسترشاد بنشرة البنك الدولي.

وناقش الاجتماع الدوري الـ 12 للأمانة العامة للهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية التابعة لاتحاد الأطباء العرب، بمقر الهيئة بالقاهرة، الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤م حضورياً وعبر تطبيق "زووم"، استكمال إجراءات اعتماد البرامج المهنية، العرض المقدم الخاص بالدورات التدريبية المجانية للمحكمين المنضمين للهيئة.

وتناول الاجتماع أيضا مقترح فتح باب عضوية الهيئة للمؤسسات والمعاهد ذات العلاقة بتقديم برامج التدريب والتطوير المهني المستدام.

وقال الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، إن الهدف من إنشاء الهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية، اعتماد البرامج التدريبية الخاصة بالمجال الطبي، وأن تكون الهيئة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن هذه الاعتمادات، والمرجعية الأساسية للدول العربية لاعتماد المؤتمرات العلمية المهنية التخصصية والبرامج التدريبية طويلة وقصيرة المدى.

يشار إلى أن الأمانة العامة للهيئة العربية لاعتماد البرامج والشهادات المهنية تعقد اجتماعاتها بصفة دورية، أربعة لقاءات سنويا، لمتابعة أعمال الهيئة، ومناقشة تقارير الإنجازات والأنشطة المختلفة، وتجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل شهريا.

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