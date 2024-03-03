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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

صدى البلد

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، شنت حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 27 حالة تعد بمساحة إجمالية بلغت 3380 مترا مربعا و7 أفدنة و20 قيراطا من أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.


وأكد المحافظ -في بيان اليوم /الأحد/- استمرار المرحلة الثانية من الموجه الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.


وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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