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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لتنمية مواردها.. نيفين الكيلاني: تعزيز الفن والثقافة يُساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة

الدكتورة نيفين الكيلانى
الدكتورة نيفين الكيلانى

أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على أهمية دمج الفن والثقافة مع التمكين الاقتصادي للمرأة ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على عدة محاور في هذا الشأن من خلال قصور الثقافة وبالتعاون مع وزارات عديدة كوزارة التضامن، حيث يتم عقد ندوات ودورات للمرأة المعيلة لأنها تحتاج لتنمية مواردها الاقتصادية.


وأوضحت الكيلاني في كلمتها بالدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المنعقدة اليوم وغدا تحت شعار «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة» أن الوزارة تهتم بتنمية مواهب الفتيات منذ نعومة أظافرهن، إذ قامت بإطلاق مبادرة تنمية الحرف التراثية مثل صناعة الخزف والخيامية والحفر على الخشب لبدء مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة لعمل أوركسترا خاص بالفتيات فقط لإبراز مواهبهن الموسيقية. 
 

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