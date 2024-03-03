ينزل اليومين دول..أرخص موبايل من سامسونج مناسب للشباب|اعرف كل حاجة عنه

بعد إطلاق سلسلة جالكسي S24 منذ فترة، حان الوقت لشركة سامسونج تحديث العديد من الهواتف الذكية في سلسلة جالكسي A، أحد هذه الأجهزة هو جالكسي A35 5G، والذي خضع لعمليات اعتماد في دول مختلفة، مشيرًا إلى إطلاقه الوشيك.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الهاتف الذكي مؤخرًا على شهادة من SIRIM الماليزية، مما يمهد الطريق لإطلاقه في ماليزيا.

كشف إدراج SIRIM عن رقم طراز الهاتف الذكي SM-A356E وتاريخ الموافقة 23 فبراير 2024 في حين أن القائمة نفسها لا تكشف عن المواصفات، إلا أن ظهورها بعد عمليات اعتماد أخرى يشير بشدة إلى إصدار قادم.

أما بالنسبة لمواصفات هاتف سامسونج جالكسي A35، فمن المتوقع أن يكون مجهزًا بشريحة Exynos 1380، كما يوحي بإدراج Google Play Console، سيعمل على واجهة One UI 6.0 المخصصة من سامسونج بناءً على أحدث نظام تشغيل Android 14.

من حيث العرض، تشير الشائعات إلى شاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة FHD + توفر معدل تحديث 120 هرتز للحصول على صور أكثر سلاسة.

قد يأتي الهاتف الذكي بثلاثة خيارات من الألوان - الأزرق الجليدي والأرجواني والأزرق البحري - لتلبية تفضيلات جمالية مختلفة.

أما بالنسبة للكاميرات، فمن المتوقع أن تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبًا بمستشعرات 8 ميجابكسل و 5 ميجابكسل في الخلف، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل للصور الشخصية.

علاوة على ذلك، يُشاع أن الجهاز يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن 25 واط، كما هو موضح في قائمة FCC.

مع حصول الجهاز على شهادات الإطلاق في جميع الأسواق الرئيسية، يمكننا أن نتوقع إطلاق Galaxy A35 العالمي قريبًا جدًا. سنبقيك على اطلاع على أي تحديثات أخرى على هاتف Samsung Galaxy A35 5G حيث يتوفر المزيد من المعلومات.