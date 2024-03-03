بأسعار زهيدة..أقوى 10 موبايلات رائدة في 2024

تم إصدار تقرير AnTuTu الأخير لشهر فبراير 2024، الذي يظهر لنا أعلى الهواتف الذكية "القاتلة للراية" في الأداء. لقد غطينا بشكل منفصل فئة الهواتف الذكية flagship killers، التي تتصدرها Oppo Find X7.

مرة أخرى، في أعلى قائمة الهواتف flagship killers هو Redmi K70E ، لقد كان يتصدر منذ ظهوره الأول في ديسمبر 2023، وهذا الشهر حقق 1،405،360 نقطة، متفوقًا بشكل جيد على الأقران.



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أعلى الهواتف الذكية flagship killer في يناير 2024

Redmi K70E النتيجة: 1،405،360 التكوين: 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين

realme GT Neo 5 SE النتيجة: 1،155،230 التكوين: 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين

Redmi Note 12 Turbo النتيجة: 1،138،654 التكوين: 16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين

OPPO Reno11 5G النتيجة: 1،004،001 التكوين: 12جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين

iQOO Z8 النتيجة: 954،705 التكوين: 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين

iQOO Neo7 SE النتيجة: 952،739 التكوين: 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين

Redmi Note 12T Pro النتيجة: 892،823 التكوين: 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين

OnePlus Ace Racing Edition النتيجة: 885،960 التكوين: 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين

Redmi K60E النتيجة: 879،974 التكوين: 12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت تخزين

realme GT Neo 3 النتيجة: 867،224 التكوين: 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت تخزين.

لم تحدث أي تغييرات في التصنيفات عن الشهر السابق، والذي قد يكون بسبب عدم ظهور نماذج جديدة من الفئة المتوسطة في السوق مؤخرًا. ومع ذلك، هناك بعض الحديث عن الهاتف القادم Xiaomi CIVI 4، الذي قد يجلب بعض الحرارة إلى المنافسة مع معالجات Snapdragon العليا المشاعة عنه.