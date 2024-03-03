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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الجامعة العربية تشارك في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج (13) بالإسكندرية

صدى البلد

شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، اليوم /الأحد/ في فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج (13) تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير النقل كامل الوزير، الذي يستمر لمدة 3 أيام بمدينة الإسكندرية. 


وقال السفير المالكي، إنه على مدار 12 عاماً صدر عن مؤتمر (مارلوج) عدداً من التوصيات المهمة التي كان لها دورها في عملية تنمية وتطوير الموانئ في المنطقة العربية، حيث يُعد مؤتمر (مارلوج) ملتقى علمي وعالمي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الدولية، حيث يدرج نتائج هذا المؤتمر كبند دائم على جدول أعمال مجلس وزراء النقل العرب وتقوم إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه مع الدول الأعضاء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 


يعقد المؤتمر بمشاركة عدد من الدول العربية وعدد من المنظمات العربية والإقليمية، حيث تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والإقليمية الكبرى، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص في مجال النقل البحري والموانئ.


كما عُقد على هامش المؤتمر عدد من الفعاليات من بينها المعرض الدولي لمعدات الموانئ بمشاركة العديد من الجهات والشركات الرائدة في مجال النقل البحري.


وتتطلع الأمانة العامة للجامعة أن يصدر عن هذا المؤتمر عدد من التوصيات التي تعمل على زيادة التعاون بين الموانئ البحرية العربية وكذلك تفعيل الشركات بين الدول من أجل تطوير صناعة الموانئ وتحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء.
 

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