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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أميرة سليم تغني من أجل السلام بمعهد العالمي العربي بباريس

صدى البلد

 

تشارك السوبرانو العالمية أميرة سليم في احتفالية تقام تحت رعاية سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا، واحتفالا بالمرأة المصرية وتكريمها في يوم المرأة العالمي، وذلك يوم 8 مارس بمعهد العالمي العربي بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "الموسيقي من أجل السلام".

وأعربت أميرة على سعادتها بالمشاركة في تلك الأمسية الموسيقية الاستثنائية، التي يتم من خلالها الإعلان عن اتحاد الفنانين من أجل السلام وندعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الدعوة الموسيقية الجميلة للسلام من أجل تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، ويشاركها في الحفل العازفتان الموهوبتان الأخوات أيوب، ويقود الأوركسترا محمد سعد باشا.

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