إطلاق حملة لإفطار الصائمين من الأسر الأكثر احتياجًا بـ القاهرة والإسكندرية

أطلقت جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد للعام السادس عشر علي التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبهدف دعم الصائمين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، حملة إفطار صائم وذلك من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر الأكثر احتياجا سواء كانت هذه الأحتياجات تتمثل في كراتين مواد جافة او وجبات طهي جاهزة او كوبونات للخير، وذلك استكمالا لدورها التنموي في المجتمع.



وقالت خيرية صادق رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد إن الجمعية تنفذ حملة إفطار صائم منذ عام 2008 مما أوجد لدينا خبرات ميداينة وتنفيذية كبيرة للوصول للأسر الأكثر استحقاقا للمساعدات خلال الشهر الكريم.

وأوضحت أن جميع افراد الجمعية يعملون بكامل طاقتهم للوصول الي أعلي جودة ممكنة من المواد التي سيتم تجهيزها وتوزيعها خلال شهر رمضان .

وأضافت أن مقر الجمعية بالإسكندرية بدأ بالفعل في توزيع كوبونات الخير علي الأسر الأكثر احتياجا حيث تترواح قيمة الكوبون الواحد ما بين 150 جنية الي 200 جنية وذلك حتي يتسنى للأسرة شراء ما ينقصها من احتياجات خلال الشهر الكريم دون التقيد بمحتويات كرتونة الخير التي تقوم أيضًا الجمعية بتوزيعها علي المستحقين الذين لا يستطيعون الوصول لمقار المجمعات الإستهلاكية محل صرف كروت الخير .

وبينت رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد اننا حرصنا هذا العام على تحقيق قدر كبير من التنوع في المكونات الخاصة بالكراتين التي سيتم توزيعها خلال الشهر الكريم ,حيث من المتوقع ان تشمل البنود الغذائية للكرتونة هذا العام الأرز والسكر والتمر والمكرونة والصاصة والسمن والشاي والزيت ,ويتم توزيع هذة الكراتين وفقًا لقاعدة بيانات للمستحقين تملكها الجمعية منذ عام 2008 ويتم تحديثها بشكل دوري .

وأشارت صادق إلى ان الجمعية في العام الماضي استطاعت من خلال مطبخ الخير الخاص بها تجهيز 3000 وجبة لإفطار الصائمين بمحافظة القاهرة فقط ,مما دفع افراد الجمعية الي الدخول في تحدي مع الذات للوصول لتجهيز 6000 وجبة تقدم للصائمين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك .