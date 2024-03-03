عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق حملة لإفطار الصائمين من الأسر الأكثر احتياجًا بـ القاهرة والإسكندرية

صدى البلد

أطلقت جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد للعام السادس عشر علي التوالي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وبهدف دعم الصائمين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، حملة إفطار صائم وذلك من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسر الأكثر احتياجا سواء كانت هذه الأحتياجات تتمثل في كراتين مواد جافة او وجبات طهي جاهزة او كوبونات للخير، وذلك استكمالا لدورها التنموي في المجتمع.


وقالت خيرية صادق رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد إن الجمعية تنفذ حملة إفطار صائم منذ عام 2008 مما أوجد لدينا خبرات ميداينة وتنفيذية كبيرة للوصول للأسر الأكثر استحقاقا للمساعدات خلال الشهر الكريم.

وأوضحت أن جميع افراد الجمعية يعملون بكامل طاقتهم للوصول الي أعلي جودة ممكنة من المواد التي سيتم تجهيزها وتوزيعها خلال شهر رمضان .

وأضافت أن مقر الجمعية بالإسكندرية بدأ بالفعل في توزيع كوبونات الخير علي الأسر الأكثر احتياجا حيث تترواح قيمة الكوبون الواحد ما بين 150 جنية الي 200 جنية وذلك حتي يتسنى للأسرة شراء ما ينقصها من احتياجات خلال الشهر الكريم دون التقيد بمحتويات كرتونة الخير التي تقوم أيضًا الجمعية بتوزيعها علي المستحقين الذين لا يستطيعون الوصول لمقار المجمعات الإستهلاكية محل صرف كروت الخير .

وبينت رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة لرعاية مرضي الكبد اننا حرصنا هذا العام على تحقيق قدر كبير من التنوع في المكونات الخاصة بالكراتين التي سيتم توزيعها خلال الشهر الكريم ,حيث من المتوقع ان تشمل البنود الغذائية للكرتونة هذا العام الأرز والسكر والتمر والمكرونة والصاصة والسمن والشاي والزيت ,ويتم توزيع هذة الكراتين وفقًا لقاعدة بيانات للمستحقين تملكها الجمعية منذ عام 2008 ويتم تحديثها بشكل دوري .

وأشارت صادق إلى ان الجمعية في العام الماضي استطاعت من خلال مطبخ الخير الخاص بها تجهيز 3000 وجبة لإفطار الصائمين بمحافظة القاهرة فقط ,مما دفع افراد الجمعية الي الدخول في تحدي مع الذات للوصول لتجهيز 6000 وجبة تقدم للصائمين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

قرار عاجل فى دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين

ترشيحاتنا

الرقب :دائرة الصراع معرضة للاتساع في غزة حالة عدم إقرار الهدنة قبل رمضان

الجامعة العربية: الاحتلال يسعى لتعطيش سكان غزة ونشر الأوبئة وتلويث مصادر المياه

الوزاري الخليجي يحذر من المساس بالأمن المائي لمصر والسودان

بينهم 3 أطفال.. استشهاد نصف أفراد عائلة فلسطينية بنيران إسرائيلية عشوائية بغزة

30 جنيها انخفاضا في أسعار أجبان عبور لاند

غرة رمضان 2024 يوم الإثنين 11 مارس وفقا للحسابات الفلكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر

فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ