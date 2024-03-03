عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

صدى البلد

وقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم  الأحد، بروتوكولًا للتعاون المشترك مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تبادل الخبرات في المجالات التكنولوجية والبرامج التدريبية المتقدمة لثقل المهارات الرقمية لقادة المستقبل. 

تطوير وتنمية الكوادر البشرية

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب على توثيق روابط التعاون فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة وإعداد كوادر متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل. 

وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطني للتدريب والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات.

وأكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز أن توقيع بروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي في إطار حرص الجهاز على إقامة شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والعملية الرائدة في مجالات التدريب والتطوير الرقمي للقيادات الشابة وضمان رفع مستوي الوعي بفرص وتحديات عملية التحول الرقمي والتي تنتهجها الدولة بشكل متسارع. 

وفي بداية حديثها تقدمت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتهنئة للمهندس حسام الجمل؛ لاختياره لعضوية مجلس إدارة الإبداع الرقمي الدولي التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وذلك في نسخته الأولى التي اعتمدها الاتحاد في فبراير الماضي.. مثمنة التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدة أن هذا البروتوكول من شأنه رفع مستوى المهارات الرقمية والحد من المخاطر السيبرانية في مصر، من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة لتلبية احتياجات سوق العمل واستكمال خطة الأكاديمية في توقيع اتفاقيات التعاون التي تتكامل ورؤية الأكاديمية في الاستثمار في رأس المال البشرى أهم ثرواتنا غير الناضبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

ترشيحاتنا

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة تدعو إسرائيل لإبقاء المعابر مفتوحة في غزة

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

بشرى سارة لمزارعي القمح بشأن سعر الأردب.. فيديو

الزراعة: الدولة نفذت إستراتيجية قوية للحفاظ على الأمن الغذائي القومي.. فيديو

خبيرة مصرفية: انفراجة جديدة بشأن البضائع المحتجزة بالموانئ

أحمد موسى: ضربات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على المصالح المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إلغاء مواجهة الزمالك وسوار| عقوبات بالجملة في انتظار الفريق الغيني.. تعرف عليها؟

محمد فؤاد وإيهاب توفيق وعلي الحجار في عزاء حلمي بكر |شاهد

الحزن يسيطر على إيهاب توفيق ومحمد فؤاد في عزاء حلمي بكر.. صور

ببنطال غريب.. رضوى الشربيني تثير ضجة بملابسها| شاهد

فيديو

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ