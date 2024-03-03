الرئيس الإيراني يجري محادثات مع نظيره الجزائري حول الطاقة والوضع في غزة

أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والتجارة والوضع في غزة، وذلك خلال زيارة دولة للجزائر استمرت يوما واحدا، الأحد، حسبما أكدت الرئاسة الجزائرية، ونشرته الجارديان.

يسلط اللقاء بين رئيسي والزعيم الجزائري عبد المجيد تبون الضوء على أهمية التواصل الدبلوماسي بين البلدين، وكلاهما يشغل مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتم التأكيد مجددا خلال المناقشات على دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية، حيث دعت الجزائر باستمرار، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. ويعكس هذا الموقف التزام الجزائر الطويل الأمد بمعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة وإيجاد حل سلمي للصراع.

وتدل المحادثات بين الرئيسين الايراني والجزائري على استمرار الجهود لتعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجالات التعاون في مجال الطاقة والتجارة. وأعرب الزعيمان عن رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون في مختلف القطاعات لصالح بلديهما.