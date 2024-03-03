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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تزعم: ساعدنا أمريكا في تنسيق عملية إسقاط المساعدات الإنسانية جوا إلى غزة

الانزال الجوي لـ
الانزال الجوي لـ المساعدات الامريكية الى غزة

زعم المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية الأدميرال دانييل هاجاري، إن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة في تنسيق عملية إسقاط المساعدات الإنسانية جواً إلى غزة.

وقال هاجاري في بيان بالفيديو، اليوم، وفقا لـ موقع سي ان ان، إن إسرائيل تعمل مع المجتمع الدولي 'لتمكين دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية على سكان غزة'.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قام بتنسيق إيصال المساعدات مع القيادة المركزية للولايات المتحدة والقوات الجوية الملكية الأردنية.

وتابع 'إننا نشجع كل الجهود، كلها للمساعدة في تخفيف معاناة المدنيين في غزة'.

ولم يحدد حجم المساعدات التي تم إسقاطها بنجاح على غزة في هذه الحالة، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي عمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع فرنسا والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والولايات المتحدة لتمكين إيصال 21 عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال البلاد. غزة بشكل عام.

وانخفض تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة بنسبة 50٪ في فبراير مقارنة بشهر يناير، وفقا للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في الأسبوع الماضي.

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