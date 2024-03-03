اللاعب بتاعنا.. إبراهيم فايق يكشف حقيقة وجود خلاف بين اتحاد الكرة وليفربول بسبب صلاح

علق الإعلامي إبراهيم فايق على حقيقة وجود خلاف بين اتحاد الكرة وليفربول بسبب محمد صلاح .

وقال فايق في برنامجه الاذاعي:"مفيش مشكلة زي ما الناس متصورة، اللاعب بتاعنا ولو لحد يوم ١٨ مارس فضل مصاب خلاص ، لكن لو مش مصاب محمد صلاح هييجي عادي ويلعب .

وتابع :" الناس في مصر عاوزين محمد صلاح ييجي عشان نستفيد من صلاح وخبرته ".

ويغيب محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة بسبب تجدد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، يواصل صلاح عملية التأهيل للتعافي بشكل كامل من الإصابة مع الحرص على عدم التسرع في العودة.

ويُتوقع أن يكون صلاح جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن المدرب يورجن كلوب لن يتسرع في إشراكه إلا في حالة جاهزيته الكاملة.