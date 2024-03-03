بفستان جريء.. شقيقة رونالدو تثير ضجة بإطلالة لافتة | شاهد

عرفت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجمالها وقوامها الممشوق، كما أبهرت جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ببعض الصور المثيرة خصوصًا في الآونة الأخيرة.

لفتت "كاتيا" الأنظار باطلالة جريئة وارتدت فستان مجسم، ومكشوف من ناحية الصدر والساقين باللون الاسود، واعتمدت تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون البينك في الشفاه.

وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.







