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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الزمالك تلفت الأنظار بإطلالة ساحرة ..شاهد

زوجة زيزو
زوجة زيزو

حرصت هدى بهاء، زوجة نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، علي مشاركة متابعيها احدث اطلالاتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت هدي في الصور باطلالة ساحرة من داخل السيارة بصحبة زوجها "زيزو" ترتدي ملابس شتوية جذابة واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وأناقتها.

وعلي جانب آخر، كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تلقي النادي إخطارا رسميا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سوار الغيني التي كان مقرراً لها في التاسعة مساء اليوم، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيعقدون اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وأكد عبد الواحد السيد أن الزمالك سيخوض تدريبه اليوم بصورة طبيعية على ستاد القاهرة في السادسة مساءً استعداداً للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

 

 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_١٥١٤١٣
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_١٥١٣٥٨
IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_١٥١٣٥٨

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