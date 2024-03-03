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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تنخرط بمحادثات القاهرة وتحدد شرطها لاتخاذ الخطوة الأولى في مفاوضات وقف إطلاق النار

صدى البلد

وصل ممثلو حماس إلى القاهرة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، ما يشير إلى نقطة تحول محتملة في الصراع الدائر. وتهدف المحادثات إلى التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، واشترطت حماس وفقا لما نشره موقع هيليو وان البريطاني، حضور المسؤولين الإسرائيليين أيضًا من أجل اتخاذ الخطوة الأولي في العملية.

تأتي محادثات وقف إطلاق النار وسط تصاعد العنف، حيث يواجه الجانبان انتقادات بسبب فقدان أرواح الأبرياء. وتتهم حماس بشن الهجمات، في حين كان رد إسرائيل عبارة عن إبادة للمدنيين الأبرياء أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء.

تحمل نتائج هذه المحادثات انعكاسات كبيرة على المنطقة. وبحسب تقرير الموقع فإذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فقد يشير ذلك إلى رغبة الجانبين في مواصلة الصراع، ما يطيل معاناة المدنيين الأبرياء.

ويؤكد وجود حماس في القاهرة على أهمية الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة. ومع ذلك، فإن نجاح المفاوضات يتوقف على رغبة الطرفين في إعطاء الأولوية للسلام على حساب المزيد من التصعيد.

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