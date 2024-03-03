"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتيجة امتحانات وظائف الباحث القانوني

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 250 وظيفة باحث قانوني بمجلس الوزراء، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/، كما أتاح للناجحين منهم موعد الامتحان الشفوي والمقرر عقده في الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

بوابة الوظائف الحكومية

وأوضح الدكتور صالح الشيخ - في بيان - أن الجهاز قام بنشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ يوم 28 نوفمبر الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 28 نوفمبر إلى 27 ديسمبر 2023، وتم إجراء الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط يومي 27 و 28 فبراير الجاري.

وأضاف أن المتقدمين خضعوا لامتحان إلكتروني تضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

جدير بالذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة ، مضيفا أن الجهاز حرص على أن يكون النظام مميكنًا بالكامل ودون أي تدخل بشري.