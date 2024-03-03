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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد المعلمين العرب يتعهد بتقديم كامل الدعم للفلسطينيين من طلاب ومدرسين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اتحاد المعلمين العرب برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اجتماعا مساء اليوم بالقاهرة، بمشاركة نقباء المعلمين بالوطن العربي، لبحث عددا من الملفات الهامة على رأسها تقديم كامل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في ظل المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل، خاصة فى مجال التعليم الذي تضرر نتيجة قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت التعليمية.

واستقبلت نقابة المعلمين المصرية نقباء المعلمين العرب، ورؤساء ومسئولي المنظمات التعليمية بالدول المشاركة على مدار اليومين السابقين، تمهيدا للجلسات التشاورية التي تعقد حاليا، لبحث تقديم الدعم من الاتحاد لكافة الدول الأعضاء بالوطن العربي.

وتعهد المشاركون في اجتماع اتحاد المعلمين العرب، بتقديم كامل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين وخاصة الطلاب والمعلمين، في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية، التي تواصل حرق الأخضر واليابس وقتل الأبرياء، وتدمير المدارس والجامعات الفلسطينية.

ويواصل أعضاء الاتحاد اجتماعاتهم التشاورية صباح غد الاثنين بالقاهرة، للخروج بعدد من التوصيات الهامة لدعم المعلمين والطلاب في الوطن العربي.

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