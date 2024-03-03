لم تقـ.تل.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول وفاة طالبة جامعة العريش |فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الطالبة نيرة طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش لم تقتل، قائلا: "نيره لم تقتل".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي أو من البعض أنه تم تصوير نيرة وهي عارية غير صحيح على الإطلاق".

وأشار إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل القضية خلال الأيام المقبلة، والنيابة حصلت على كل التفاصيل الخاصة بحادث وفاة طالبة العريش".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المستشار محمد شوقي النائب العام يتابع تحقيقات وفاة الطالبة نيرة"، موضحا أنه من مصلحة النيابة العامة إعلان الحقائق.

