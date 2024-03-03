عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"المصريين الأحرار" يضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

أعد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية بكافة روافدها واستراتيجية متكاملة لتكون مصدراً إضافياً للدخل القومي من النقد الأجنبي.

وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات متواصلة وعلى مدار شهور؛ وانتهت ملامح الرؤية خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بقيادة رئيس الحزب.

أولويات المنظومة الصحية

كما ضم الاجتماع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور فتحى خضير، رئيس لجنة التعليم بالحزب، والدكتور إسلام أبو يوسف، رئيس لجنة الصحة، وممثل لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بالحزب، وتمثيل من المكتب السياسي.

وتحدث عن رؤية الحزب في اولويات المنظومة الصحية التي تشغل حيزا كبيرًا للمواطن المصري وإمكانية حسن إدارتها لتكون دخل قومى من النقد الأجنبي.

خلص الاجتماع لوضع رؤية شاملة للتطوير الصحي تتضمن الاستراتيجية وأدوات التنفيذ ومشروعات قوانين التي تخدم 
تفعيل المنظومة الصحية الشاملة لتكون واحدة من موارد النقد الأجنبي.

وفق رؤية المصريين الأحرار يأتي ذلك من خلال كافة القطاعات سوءا التعليم الطبي والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات الطبية وغيرها.

وعقب جلسة ممتدة لساعات، وعد النائب الدكتور عصام خليل التحرك فيما يستلزم تحقيق تلك الرؤية من خطوات وإجراءات لتفعيل المنظومة الصحية في صورة ترقي للجمهورية الجديدة وتصبح منفذ يعزز الدخل الأجنبي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

أستاذ استثمار وتمويل: السوق الموازية تشهد حركة تصحيح في سعر الدولار

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

موضوعات متعلقة

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

حزب المصريين: انتهاكات الاحتلال الصهيوني في غزة عار على جبين الإنسانية

خدمات الاتصالات بدون ترخيص الأبرز.. 3 أفعال تعرضك لغرامة كبيرة وفقا للقانون

كيف تصدت الدولة لمراكز البلازما الدم بدون ترخيص.. القانون يجيب

تأييد برلماني لإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين علي أراضي الدولة.. ويؤكدون أهمية استغلال الأراضي المستردة في المشروعات التنموية

برلمانية عن قرار الحكومة الأخير: الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر

بعد قرار الحكومة.. برلمانية تطالب باستغلال أراضي الدولة المستردة في المشروعات التنموية

بعد قرار الحكومة|برلماني: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بملف التعدي على الأراضي

ترشيحاتنا

ازدواج قناة السويس.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سعيدة للمصريين على الهواء.. فيديو

كشف أمر خطير.. جالانت لقوات الاحتلال: لن نغادر غزة حتى القضاء على حماس

تراجعت 150 ألف جنيه .. شيري تيجو 7 "بحالة الزيرو" للبيع

لم تقـ.تل.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول وفاة طالبة جامعة العريش |فيديو

بينهم المحاكم| إيلون ماسك يفتح أبواب النار على  ChatGPT

خناقة على "ميـت"| خلافات وصلت للنيابة بسبب جثمان الموسيقار حلمي بكر.. ومرتضى منصور يتدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنتهاء الخلافة العثمانية .. كيف أنهى كمال أتاتورك الحكم العثماني

فستان جريء.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

لن تصدق.. تناول العيش بهذه الطريقة لن يزيد وزنك

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ