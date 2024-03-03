"المصريين الأحرار" يضع رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية

أعد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، رؤية شاملة لتطوير المنظومة الصحية بكافة روافدها واستراتيجية متكاملة لتكون مصدراً إضافياً للدخل القومي من النقد الأجنبي.

وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات متواصلة وعلى مدار شهور؛ وانتهت ملامح الرؤية خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي بقيادة رئيس الحزب.

أولويات المنظومة الصحية

كما ضم الاجتماع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور فتحى خضير، رئيس لجنة التعليم بالحزب، والدكتور إسلام أبو يوسف، رئيس لجنة الصحة، وممثل لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية بالحزب، وتمثيل من المكتب السياسي.

وتحدث عن رؤية الحزب في اولويات المنظومة الصحية التي تشغل حيزا كبيرًا للمواطن المصري وإمكانية حسن إدارتها لتكون دخل قومى من النقد الأجنبي.

خلص الاجتماع لوضع رؤية شاملة للتطوير الصحي تتضمن الاستراتيجية وأدوات التنفيذ ومشروعات قوانين التي تخدم

تفعيل المنظومة الصحية الشاملة لتكون واحدة من موارد النقد الأجنبي.

وفق رؤية المصريين الأحرار يأتي ذلك من خلال كافة القطاعات سوءا التعليم الطبي والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات الطبية وغيرها.

وعقب جلسة ممتدة لساعات، وعد النائب الدكتور عصام خليل التحرك فيما يستلزم تحقيق تلك الرؤية من خطوات وإجراءات لتفعيل المنظومة الصحية في صورة ترقي للجمهورية الجديدة وتصبح منفذ يعزز الدخل الأجنبي.