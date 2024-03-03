تخفيضات تصل إلى 30%.. تفاصيل المهرجان الرابع للتمور

شهد المهرجان الرابع للتمور المقام تحت رعاية وزارة الزراعة، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجات شهر رمضان المبارك.

وقال د. محمود حسن رئيس مهرجان التمور، انه "للسنة الرابعة على التوالي ينطلق المهرجان في حديقة الحرية بمنطقة الزمالك برعاية وزارتي الزراعة والصناعة، وفي هذا العام حظي برعاية وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى رعاية محافظي الوادي الجديد ومطروح وأسوان والجيزة، وشاركت به أعداد ضخمة من المواطنين والعارضين، .

وأوضح أن المهرجان هذا العام يشهد زخما كبيرا، مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل وجود أصناف مميزة من التمور.

ومن جهته، قال د. أشرف الفار الأمين عام للمهرجان واتحاد التمور العرب، إن المهرجان يشارك فيه أكثر من 133 عارضا هذا العام، بالإضافة إلى عارضين من السعودية وليبيا والجزائر والأردن.

وأشار إلى أن "مصر لديها 75 نوعا من التمور معظمها تشارك في المهرجان، وتقل الأسعار في المهرجان عن السوق المحلي بنحو 30% .

وفي سياق متصل وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، تفقد د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي المهرجان واجنحة العارضين.

وأكد أن مصر تشهد حاليا نهضة فى زراعات النخيل تواكب حركة المشروعات الحديثة العملاقة فى إطار التوجيهات الرئاسية وإنشاء أكبر مزرعة نخيل فى العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتى توشكى والعوينات.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن مصر تعتبر الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وأن الدولة المصرية مهتمة بالتوسع فى زراعة النخيل والاهتمام للوصول إلى القمة فى هذا المحصول كمًّا ونوعا.

ونوه بأن المهرجان مستمر حتى الخامس من مارس، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءا بحديقة الحرية بالزمالك.

وتشمل فعاليات المهرجان ندوات علمية وبحثية بمشاركة الخبراء والباحثين من مركز البحوث الزراعية والوزرات المعنية، حول كيفية النهوض بزراعة وصناعة التمور وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي.