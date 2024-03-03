أبرزهم مودرن فيوتشر.. منافسو الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

تأهل نادي الزمالك إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري، كأول مجموعته الثانية، بعدما حصد 13 نقطة من 5 مباريات.

وكتب محمد فاروق نجم الأهلي السابق عبر حسابه على فيسبوك "الزمالك سيواجه فى ربع نهائى كأس الكونفدرالية أحد أندية ( فيوتشر- ريفرز يونايتد-الملعب المالى)".

وألغى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في الجولة السادسة من دور المجموعات، بعدما تغيب الأخير عن الحضور إلى القاهرة.

وبات الزمالك ينتظر أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى، لحسم منافسه في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال القرعة التي سوف تجرى منتصف الشهر الجاري.