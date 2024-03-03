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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تشارك في قمة المرأة المصرية 2024 "منتدى الخمسين سيدة"

صدى البلد

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم في قمة المرأة المصرية ٢٠٢٤ في نسختها الثالثة  "منتدى الخمسين سيدة" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبعنوان " ٣٦٠ درجة نحو حياة نسائية مزدهرة". 

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتورة نيڤين القباج والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والسفير كريستيان برجر  سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وفى كلمتها فى الجلسة الأولى التى انعقدت حول آلية عمل الحكومات فى مواجهة التغيرات العالمية وتخفيف آثارها على المرأة،أكدت الدكتورة مايا مرسي أن السيدات المصرية تشعرن بالحزن الشديد لما يحدث للنساء والأطفال في غزة وما  تمر به البلاد من التغيرات الجيوسياسية.

كما توجهت رئيسة المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى الإرادة السياسية الحكيمة المؤمنة بقدرات المرأة وأهمية مشاركتها مشيرة إلى أن سقف أحلام المرأة قد أرتفع واصبح بلا حدود، فقد وصلت المرأة المصرية إلى جميع المواقع القيادية.

كما أكدت أن لدى مصر  مشاريع كبيرة تقودها المرأة المصرية، وركزت على أهمية تأهيل الفتيات للوصول لمواقع إتخاذ القرار.

تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض الصور الذي يعرض نماذج مصرية ريادية، وأعربت عن فخرها بهذا المعرض مؤكدة أن هولاء النماذج ملهمات للأجيال الجديدة وذلك يشجعهن على تحقيق أحلامهن فى مختلف المجالات.

كما شهدت رئيسة المجلس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومنتدى الخمسين سيدة ويهدف البروتوكول لدعم الصحة النفسية للمرأة المهنية.                               

تستهدف قمة المرأة المنعقدة على مدار يومين دعم إجراءات تمكين المرأة، وتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية للمرأة العاملة وحديثة التخرج من أجل بناء جيل مواكب للتطورات الحالية والمستقبلية وتحسين القيادة المهنية للمرأة، بالإضافة إلى إطلاق ملتقى التوظيف الأول لتمكين المرأة المصرية، واطلاق النسخة الأولى من معرض نساء مصر، واطلاق العديد من ورش العمل وبرامج التدريب للخريجات والطالبات للتأهيل لسوق العمل وبناء كوادر مؤهلة.

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