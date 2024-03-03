المستشار البريطاني جيمي هانت يشير لخوف اليهود من المسيرات المؤيدة للفلسطينيين

في خضم المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، أعرب المستشار جيريمي هانت عن مخاوف جدية بشأن الخوف الذي يشعر به بعض الأفراد اليهود، مشيرًا إلى أنهم "خائفون تمامًا" من مغادرة منازلهم. ومع اعترافه بالحق في الاحتجاج السلمي، أكد هانت على ضرورة معالجة حالات "الاحتجاجات الترهيبية للغاية" التي تحيد عن مبادئ الديمقراطية.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، ردد رئيس الوزراء ريشي سوناك مشاعر مماثلة، محذرا من "القوى المتطرفة التي تحاول تمزيقنا" خلال خطاب ألقاه مؤخرا للأمة. وسلط سوناك الضوء على تحول الاحتجاجات إلى التخويف والتهديد وأعمال العنف المخطط لها، واصفًا مثل هذه الأعمال بأنها تهديدات للديمقراطية نفسها.

أدت خلفية الصراع بين إسرائيل وحماس إلى تفاقم التوترات المجتمعية في المملكة المتحدة، حيث أبلغ النواب عن تهديدات بالقتل وانتهاكات. وقد أدت المخاوف بشأن الترهيب أثناء الإجراءات البرلمانية، وخاصة فيما يتعلق بالتصويت على وقف إطلاق النار في غزة، إلى إطلاق دعوات لاتخاذ إجراءات لحماية العمليات الديمقراطية.

وشدد هانت على أهمية استعادة التماسك المجتمعي وضمان بقاء المظاهرات سلمية وفي حدود القانون. ومع اعترافه برغبة الأغلبية في الاحتجاج القانوني، أكد هانت على الحاجة إلى مواجهة التطرف والترهيب كلما ظهر.

وتعكس دعوة رئيس الوزراء لمعالجة الخطاب المثير للانقسام داخل الحزب الحاكم، إلى جانب إصرار هانت على إدانة تكتيكات الترهيب، التزاما أوسع بدعم القيم الديمقراطية وسط التوترات المتزايدة.