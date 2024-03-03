أستاذ بالأزهر: الغرب أخذوا محاسن ديننا وبنوا بها حضارتهم

فسَّر الدكتور نادي إبراهيم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في الطريق، فأخَّره، فشكر الله له فغفر له)؛ متفق عليه.

وقال أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، اليوم الأحد: "الحديث يتناول قضية كبيرة، وليس إبعاد الأذى عن الطريق فقط، وإنما يمثل سمة حضارية فى الإسلام، فى مسألة تنظيف الطرقات وتنظيمها؛ لأنه أساس النشاط الاقتصادي والاجتماعي".

وتابع: "إن كل دول العالم الساعية للنهوض تبدا من الطرق، وتيسير السبيل للسالكين، ومن هنا تبدأ التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحين يسافر احد لبلاد غير المسلمين يجد اعتناء بالطرق ونظافتها، وهم اخذوا محاسن دينننا وزينوا بها حياتهم".