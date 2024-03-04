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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلات Realme تتحدى الكل بمواصفات استثنائية 

موبايلات Realme تتحدى
موبايلات Realme تتحدى الكل بمواصفات استثنائية 

يتم إطلاق Realme Narzo 70 Pro 5G في الهند هذا الشهر مع ميزة Air Gesture. هذا الكشف يأتي مباشرة من فرع Realme الهندي، الذي قال إن ميزة Air Gesture ستمكن مستخدمي Narzo 70 Pro 5G من التنقل بين بعض ميزات الهاتف دون اتصال مادي.

يجب أن تكون الإيماءات الجوية مفيدة للمستخدمين عندما لا يكون لمس الهاتف مناسبًا، مثل عندما تكون اليدين مبللة أو متسخة أو عندما يكون المستخدمون يتناولون وجباتهم.

موبايلات Realme تتحدى الكل بمواصفات استثنائية 

قالت Realme إن Narzo 70 Pro 5G سيدعم أكثر من 10 أنواع من الإيماءات، وستكون تحكمات الإيماءات متاحة أيضًا في تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك تطبيقات الفيديو حيث ستسمح للمستخدمين باستخدام إبهامهم لإعجاب بفيديو أو استخدام إيماءة "موافق" لإضافة فيديو إلى قائمة المفضلات.

قالت Realme سابقًا إن Narzo 70 Pro 5G ستحتوي على كاميرا Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وأظهرت العروض التشويقية أنها ستأتي بعرض ثقب مركزي، ومقبس سماعة رأس بقطر 3.5 ملم، وجزيرة كاميرا دائرية.

وقالت Realme أيضًا إن Narzo 70 Pro 5G ستحتوي على 65% أقل من التطبيقات المثبتة مسبقًا (على الأرجح مقارنة بهواتف Realme الأخرى).
وقد تعلن Realme عن تاريخ إطلاق Narzo 70 Pro 5G في 6 مارس في حدث إطلاق Realme 12+ 5G و Realme 12 5G في الهند.

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