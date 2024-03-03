غرامة تصل 2 مليون جنيه عقوبة إخفاء المنتجات الاستراتيجية بأمر القانون

يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات اخفاء المنتجات الاستراتيجية وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، حيث نصت المادة 8 من القانون على أن يُحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

تحديد المنتجات الاستراتيجية

وحددت المادة 71 من القانون عقوبات مخالفة تلك المادة فنصت على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة من قام بتلك المخالفات.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.