مدير الرعاية الصحية يتفقد استعدادات تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الكرنك بالأقصر

تفقد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية دكتور أمير التلواني اليوم /الأحد/ خلال زيارته لمحافظة الأقصر أعمال التطوير وإنهاء الملاحظات لتشغيل عدد من الأقسام والخدمات التي تم استكمال تطويرها بمنشآت هيئة الرعاية بالأقصر.

ووجه بسرعة استكمال كافة الملاحظات لتجهيز وتشغيل الأقسام المطورة والجاري تسليمها لسرعة تخفيف العبء على المواطنين بمحافظة الأقصر خاصة مرضى الغسيل الكلوي والذي تم تحويل خدمتهم من مستشفي الكرنك منذ عدة أشهر لحين إنهاء أعمال التطوير بها.

وتفقد المدير التنفيذي العديد من الأقسام المطورة لسرعة تشغيلها بالإضافة إلى عدد من المنشآت والخدمات لقياس مستوى تحسين أداء الخدمات سواء على مستوى الرعاية الأولية أو الرعاية الثانوية للمحافظة.

جدير بالذكر إن وحدة الغسيل الكلوي المحدثة بمستشفى الكرنك الدولي بالاقصر هي إحدى الأقسام المطورة حديثا ضمن مبني الخدمات الجاري تطويره منذ فترة قريبة وهو المبني الاخير في أعمال التطوير لمستشفي الكرنك الدولي والذي يشمل عديد من الأقسام مثل قسم العنايات والحضانات وقسم للإقامة والأجنحة الفندقية بالاضافة الي وحدة الغسيل الكلوي والطوارئ ووحدة أشعة الرنين المغناطيسي وعدد من الاقسام والخدمات المساعدة الأخري.

