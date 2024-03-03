ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بسيلفي أمام المرآة

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين انظار متابعيها في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ميرنا نور الدين بإطلالة رياضية ملفتة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، واعتمدت مكياجاً ناعماً واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وتتميز ميرنا نور الدين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وجمالها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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أبطال مسلسل الحشاشين

ومن المقرر ان تشارك ميرنا فى مسلسل الحشاشين المقرر عرضه فى رمضان المقبل من بطولة كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وإسلام جمال ونيقولا معوض وسامي الشيخ ونور إيهاب وسارة الشامي ونور محمود وعصام السقا ومروان نشأت ومحمد سليمان ومحمد فراج ورياض الخولي وميمي جمال وعبد العزيز مخيون ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن إنتاج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.