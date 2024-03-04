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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. موسى يكشف تفاصيل خاصة عن عرض دراسات جديدة على الرئيس السيسي بشأن قناة السويس.. الصحة الفلسطينية: 700 ألف طفل في قطاع غزة مهددون بالموت

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

يبدأ من 2000 جنيه.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لـ الفلاحين.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن أسعار توريد القمح هذا العام، لافتا إلى أن  الحكومة قد تزيد من أسعار القمح هذا العام.
 

"المعروض للبيع أكثر".. الغرف التجارية تعلن مفاجأة عن أسعار الذهب
قال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن العديد من المواطنين بعدما رأوا انخفاضات أسعار الذهب وبدأوا فى عرض بعض ذهبهم للبيع وفى المقابل لا أحد يشتريه وأصبح المعروض أكثر بكثير وشهدنا تراجعا للأسعار في الفترة الأخيرة داخل سوق الذهب.
 

بسام راضي: استثمارات إيطالية في مجال الحديد والصلب بمصر.. فيديو
قال السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، إن المشروعات بين مصر وإيطاليا تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
 

أحمد موسى: ضربات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على المصالح المصرية
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، موضحا أن ضربات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت على المصالح المصرية.
 

الصحة الفلسطينية: 700 ألف طفل في قطاع غزة مهددون بالموت
تحدث أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، عن الأوضاع في قطاع غزة، قائلا: الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي تقوض كل الجهود الإنسانية التي من شانها حماية الأطفال وذوي الأمراض المزمنة.
 


بسام راضي: تم انتخاب مصر عضوا داخل المكتب التنفيذي بالمنظمات الغذائية العالمية
علق السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، استقبال الرئيس السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.
 

عاجل| ازدواج قناة السويس.. تفاصيل خاصة عن عرض دراسات جديدة على الرئيس السيسي
أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم عرض دراسة جدوى مشروع ازدواج قناة السويس، على الرئيس السيسي؛ للتصديق عليه.

فنانة: مش لاقية شغل وبصور فيديوهات تيك توك
كشفت الفنانة سهام جلال، حقيقة غيابها عن الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، قائلة: هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، لأن آخر أعمالي الدرامية كان عام 2017 عن مسلسل "عوالم خفية" مع الفنان القدير عادل إمام.
 

نهال طايل عن تصريحات نادية مصطفى بشأن حلمي بكر: عملت شغلي وبس
ردت الإعلامية نهال طايل على تصريحات الفنانة نادية مصطفى الأخيرة، بشأن ما تم نشره على بعض المنصات الإعلامية بعد مداخلة الفنان الراحل حلمي بكر على الهواء مباشرة ببرنامج تفاصيل، قائلة: «أنا عملت شغلي وبس».
 

نائبة الرئيس الأمريكي: يجب وقف إطلاق النار على الفور في غزة
قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن سكان غزة يعانون من كارثة إنسانية، مردفة "ما نراه كل يوم في غزة مدمر"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
 

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