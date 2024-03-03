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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بفستان مجسم.. شاهيناز تثير الجدل بسبب إطلالتها اللافتة| شاهد

شاهيناز
شاهيناز

بدت شاهيناز في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا مجسما طويلا ذا أكمام طويلة باللون الرمادي الغامق، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عال باللون الرمادي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

طرحت الفنانة شاهيناز أغنيتها الجديدة "وحش الكون"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة وهي من كلمات محمد لقلق، ألحان محمد الفهد،وتوزيع محمد حريقة المستشار الإعلامي للفنانة شاهيناز: عصام ميلاد نصرالله، إنتاج شركة بروتكت ميديا.

يذكر أن أحدث اعمال المطربة شاهيناز كانت أغنية قلبي بيدلع وأغنية دندنة وأغنية مصرية وأغنية لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان وأغنية.

كلمات الاغنية 
من كلمات الأغنية:

انت طول عمرك خيبان 
فعل لاء وبس لسان 
قلبي مش يقبل يتهان 
ياللي واقع من نظري 
خدت منك بس كلام 
تنسي وعدك لما تنام
امشي بقي مش عايزه سلام
لاعملي فالح ولا نظري
 

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IMG_٢٠٢٤٠٣٠٣_٠٢٠٥٥٠

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