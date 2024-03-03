48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تحت عنوان صلاة التراويح.. حكمها وآدابها

تقام يوم السبت القادم بعد صلاة العشاء "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" وعددها (48) ندوة تحت عنوان: " صلاة التراويح .. حكمها وآدابها.

يأتي ذلك في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي .

وافتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي الدورة العلمية الدولية السادسة التي تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي بالمشاركة مع المنسقين الإعلاميين بالأوقاف، صباح اليوم الأحد 3 مارس 2024م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن ستي.