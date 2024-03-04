بشير التابعي: موضوع محمد صلاح بسيط ويجب أن يتم إنهاء الأزمة سريعا

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن ناصر ماهر لم يفتعل أي مشكلة في مسيرته خلال السنوات الماضية، مبديا استغرابه الشديد من تصريحات اللاعب بعد انتقاله للزمالك والتي صنعت أزمة مع ناديه السابق فيوتشر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "ناصر ماهر لاعب جيد ونرى فيه خامة مميزة ستفيد الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "موضوع محمد صلاح بسيط ويجب أن يتم انهاء الأزمة سريعا، لأن تداعيات الأمر ستكون كبيرة، خصوصا أن صلاح في الفترة الأخيرة تعرض لهجوم كثير خلال الفترة الماضية".

وواصل: "كان يجب أن يبادر حسام حسن فور توليه المسئولية بالجلوس مع محمد صلاح، وكان يسافر إلى انجلترا للحديث مع اللاعب، وإزالة أي مشكلة، وصلاح لم يفتعل أي مشكلة طوال السنوات الماضية، وحسام حسن وإبراهيم يتعاملان بشكل جيد خارج المستطيل الأخضر".

وأكمل: "الغاء مواجهة الزمالك وسوار سيعود بالنفعل على الفريق الأبيض قبل نهائي الكأس، والتي أعتقد أنها ستكون بداية جيدة للصفقات الجديدة التي تعاقد معهم الفريق الأبيض خلال الفترة الشتوية، ورغم عدم وجود الكواليتي المميز في بعض اللاعبين الجدد".