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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحويل 80 مريضا بحلاليب وشلاتين لتلقي العلاج بمستشفيات عين شمس بالمجان

جانب من القافلة
جانب من القافلة

 أنهت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة فعالياتها بحلاليب وشلاتين، وذلك تحت  رعاية اللواء أ.ح.د .عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف أ.د. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة  و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة وتنسيق أ. طارق عامر مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة. وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار.
شارك بالقافلة كليات الطب، طب الأسنان، التمريض، الصيدلة والمستشفيات الجامعية.

حيث استقبلت عيادات القافلة بمختلف التخصصات قرابة ثلاث آلاف مستفيد، حصلوا على الدواء اللازم من صيدلية القافلة بالمجان، كما تم تحويل ٨٠ مريضا لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس التخصصي، بالإضافة إلى توزيع ٧٥٠٠ كرتونة مواد غذائية على أهالى المناطق الثلاثة.

وفى اطار الحرص على نشر الوعى بين طلاب المدارس، شملت فعاليات القافلة التنموية الشاملة تقديم تسع حملات توعية تضمنت: فن التعامل مع المرضى، العادات الصحية للوقاية من الأمراض، النظافة الشخصية والحماية من الأمراض، التغذية السليمة وأثرها على الصحة، بناء الشخصية الإيجابية، القيم الأخلاقية ودورها في بناء المجتمع، التوعية حول  مخاطر إدمان المخدرات والأسباب والآثار وطرق الوقاية والعلاج.

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