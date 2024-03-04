جامعة عين شمس تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية للقياس والتقويم





عقد اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية العلمية للقياس والتقويم، التابعة لاتحاد الجامعات العربية، تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية و الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفي رحاب مركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بجامعة عين شمس،

ترأست الاجتماع الدكتورة منى عبد العال الزاهري أمين عام الجمعية العلمية للقياس والتقويم والمدير التنفيذي لمركز تطوير استراتيجيات وبحوث التعليم بجامعة عين شمس، وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية من الأساتذة والمتخصصين في مجال القياس والتقويم من جامعات عين شمس وحلوان والزقازيق والملك سلمان الاهلية وجامعة الزرقاء الاردنية وجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية وجامعة الخليج العربي بالبحرين وجامعة بغداد بالعراق والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وأعضاء فريق الوحدة المركزية للقياس والتقويم بجامعة عين شمس.

ناقش الاجتماع التحضير للمؤتمر السنوي للجمعية بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المقترحة ، كما بحثت اللجنة سبل التعاون الاستراتيجي مع شركاء محليين ودوليين بمجال القياس والتقويم بقطاع العلوم الطبية والآداب والإنسانيات والقطاع الهندسي والتكنولوجي.

جدير بالذكر ان الجمعية العلمية للقياس والتقويم ومقرها جامعة عين شمس تأسست عام ٢٠٢٢ بقرار من المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية.

وتهدف الجمعية إلي نشر ثقافة القياس والتقويم وتقديم حلول متكاملة لتطوير المنظومة بالجامعات العربية إسهامًا في تحقيق العدالة والشفافية والجودة بالإضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وإعداد كوادر علمية وتنفيذية لتطوير عملية التقويم.