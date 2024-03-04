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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة: تحويلات المصريين من الخارج في تحسن رغم التحديات الاقتصادية العالمية

صدى البلد

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات احتفالية تكريم عدد كبير من قيادات مجتمع الأعمال الأكثر تميزا من حيث الرؤية والتنافسية والاستدامة.

و افتتحت السفيرة  سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات الاحتفالية

قائلة: "أشعر بمنتهى الامتنان بهذا الاحتفال خاصة أن هذا الاختيار الحر من قبل الجمهور إنما يعكس مدى اهتمام المواطنين بالجهود المبذولة لصالحهم على أرض الواقع ومدى ارتباطهم بوطنهم الأم".

 

وأكدت جندي أن الوزارة تولى بالغ اهتمامها بالمصريين والمستثمرين بالخارج، حيث تعمل على حل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك فى ضوء استراتيجية الوزارة فى دعم الاقتصاد الوطنى من قبل المصريين بالخارج خاصة وأن التحويلات من الخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة، والتي بلغت 31.9 مليار دولار عام 2021، وتراجعت بعدها بسبب ما ترتب على أزمة كورونا وتوقف بعض الشركات بالخارج، بالاضافة إلى تفشي ظاهرة السوق السوداء مما تسبب في بطء التحويلات، وعلى الرغم من كل التحديات الاقتصادية التى تواجه كل دول العالم إلا أن تحويلات المصريين في تحسن.

 

وشملت قائمة التكريم عددا من الوزراء وكبار الشخصيات الاقتصادية، وبنوكا وشركات ومؤسسات، وذلك وفقا لمعايير علمية في الاختيار، وضعتها مؤسسة «عالم المال» للصحافة والطباعة والنشر. 

 

وتم تكريم دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ،أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ،سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، و الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ المصري، الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وعبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان في مصر، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد ، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر ، ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات ، وغادة البيلي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية ،وعمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر، و داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى ، وملاك البابا مدير عام شركة فيزا مصر بالاضافة لعدد كبير من رؤساء الشركات المختلفة. 

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