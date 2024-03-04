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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين عن بدء عملية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي، وذلك بمقر الشركة..وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجراء الانتخابات تأتي تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 1237 لسنة 2022 مدني كلي عمال جنوب الجيزة الدائرة (2) القاضي بإعادة إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة دريم بارك للملاهي ، بعد إدراج اسم السيد عبد الهادي عبد السميع عبيد علي في الكشوف النهائية للانتخابات كرئيس للجنة النقابية ،  وبناءاً على صدور قرار وزير العمل رقم 27 لسنة 2024 بتنظيم إجراء انتخابات اللجنة النقابية موضوع الحكم سالف الذكر خلال الفترة من 3  وحتى 7 مارس 2024،الجاري،وفقا للجدول الزمني الأتي: الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024، وإجراء الانتخابات اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2024، وعلى أن تُعلن النتيجة والتظلم منها غداً الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 ، والبت في التظلم يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024 ، وإيداع الأوراق يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024 .

وأكد وزير العمل حسن شحاتة حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال فى تشكيل تنظيماتهم العمالية وإختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية فى الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز علاقات العمل،كشركاء اجتماعيين بجانب أصحاب الأعمال، مما يسهم فى زيادة الانتاج وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة...وتأتى إنتخابات اليوم استكمالا للدورة النقابية 2022-2026،وتنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017 .

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