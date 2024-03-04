عصابة سرقات تثير الذعر في منية النصر | وتحرّك أمني عاجل

حالة من الذعر سادت قرية منشأة الجمال بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعدما قامت عصابة سرقات بالدخول للقرية وأصابوا أحد الأفراد بأعيرة نارية فجر اليوم أثناء مقاومتهم ومنعهم من سرقة منزله، بينما أطلقت العصابة النيران عليه وعلي زوجته وطفلته.



تمكن أفراد العصابة من سرقة دراجة نارية وبعض الممتلكات بعد تهديد أهل المنزل ، وفروا هاربين مما أدي إلى حالة من الخوف والذعر بين المواطنين بقرية منشأة الجمال بمركز منية النصر بمحافظة الدقهليه.



وقاموا بتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة منية النصر ، والذي تحرك على الفور وتم تحويل الضحية لمستشفى منية النصر المركزي.



وتبذل الشرطة الآن جهود مكثفة للقبض على الجناة وإعادة المسروقات ، وتفريغ الكاميرات بمحيط الجريمة .