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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شحاتة: الدولة حريصة على حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية

صدى البلد

  أكد وزير العمل حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية؛ التزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز علاقات العمل كشركاء اجتماعيين بجانب أصحاب الأعمال؛ مما يسهم في زيادة الانتاج وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.


وذكر بيان صادر عن وزارة العمل، أنه تم اليوم بدء عملية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة (دريم بارك) للملاهي، وذلك بمقر الشركة.


وأوضح البيان ، أن إجراء الانتخابات يأتي تنفيذاً للحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 1237 لسنة 2022 مدني كلي عمال جنوب الجيزة الدائرة (2) القاضي بإعادة انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة (دريم بارك) للملاهي، بعد إدراج اسم السيد عبد الهادي عبد السميع عبيد علي في الكشوف النهائية للانتخابات كرئيس للجنة النقابية، وبناء على صدور قرار وزير العمل رقم 27 لسنة 2024 بتنظيم إجراء انتخابات اللجنة النقابية موضوع الحكم سالف الذكر خلال الفترة من 3 وحتى 7 مارس 2024 الجاري، وفقا للجدول الزمني الأتي: الإعلان عن الكشوف النهائية يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024، وإجراء الانتخابات اليوم، وعلى أن تُعلن النتيجة والتظلم منها غداً /الثلاثاء/ والبت في التظلم يوم الأربعاء المقبل، وإيداع الأوراق يوم الخميس الموافق السابع من مارس الجاري.
وتأتي انتخابات اليوم استكمالا للدورة النقابية 2022-2026، وتنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017.


 

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