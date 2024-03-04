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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مارس بعد غد بالمؤسسات القومية

صدى البلد

 

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٦ عن شهر مارس ٢٠٢٤ ، وتؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله

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