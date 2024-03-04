الوطنية للصحافة: بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر مارس بعد غد بالمؤسسات القومية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٦ عن شهر مارس ٢٠٢٤ ، وتؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي أنه سيتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٣/٦ عن شهر مارس ٢٠٢٤ ، وتؤكد الهيئة علي ضرورة بدء المؤسسات في صرف البدل لمستحقيه فور وصوله
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