عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: الإفراج عن البضائع بالموانئ أولى ثمار زيادة الحصيلة الدولارية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين"

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، موضحا أن هذه التوجيهات تستهدف بشكل مباشر توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى.

 الإفراج عن السلع الغذائية تطمأن المواطن 

 

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج عن السلع الغذائية تطمأن المواطن من خلال المساهمة في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية، لا سيما مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، ووجودها بوفرة في الأسواق بمعارض أهلا رمضان، موضحا أن هذه التوجيهات ستسهم في دوران عجلة الإنتاج وتوفير مخزون استراتيجي يكفيها للعمل، إلى جانب الحفاظ على العمالة وزيادة فرص العمل.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن صفقة رأس الحكمة وفرت بدورها سيولة دولارية كبيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار وانخفاضها وحركة الأسواق، مطالبا الحكومة بضرورة متابعة توافر السلع للمواطنين وبسعر عادل، خاصة مع توافرها في الأسواق.

وأوضح أن توفير التمويل اللازم من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية يسهم بما لا يدع مجالا للشك في مرونة حركة الأسواق وانخفاض الأسعار، التي لاحظ الجميع أنها أخذت منحنى صعودي خلال الفترة الأخيرة، بفعل عدم توافرها من ناحية، واحتكار وجشع التجار من ناحية أخرى.

وأكد أننا شهدنا إجراءات منظمة ومحكمة خلال الأسابيع الماضية منذ اتخاذ إجراءات بشأن تدبير العملة الأجنبية والكثير من الاتفاقات الاستثمارية، وأتت قمتها مع اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية عكست نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ونوه بأن الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة تضع الحكومة أمام مسئولية كبيرة تجاه اقتصاد المواطن بوجه خاص والاقتصاد الكلي بوجه عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

انفراد.. شاهد| قيادات مكتب الإرشاد داخل قفص الاتهام بمحكمة جنايات الإرهاب

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ترشيحاتنا

CNN تكشف أوامر نتنياهو إلى السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بشأن زيارة جانتس

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

ما المقصود باليسر ورفع الحرج في أحكام الشريعة؟ علي جمعة يوضح

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات الإنسانية لـ غزة

مفاجأة.. غياب 10 لاعبين عن الزمالك أمام الأهلي بنهائي كأس مصر

أنهى حياة ضحية الشهامة | المشدد 15 سنة لـ قهوجي بولاق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فستان لافت.. مي عمر تجذب الأنظار من الرياض

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ