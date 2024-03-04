حزب المصريين: الإفراج عن البضائع بالموانئ أولى ثمار زيادة الحصيلة الدولارية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، موضحا أن هذه التوجيهات تستهدف بشكل مباشر توفير مستلزمات الإنتاج حتى تعمل جميع الشركات والمصانع بطاقتها القصوى.

الإفراج عن السلع الغذائية تطمأن المواطن

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج عن السلع الغذائية تطمأن المواطن من خلال المساهمة في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية، لا سيما مع اقتراب دخول شهر رمضان الكريم، ووجودها بوفرة في الأسواق بمعارض أهلا رمضان، موضحا أن هذه التوجيهات ستسهم في دوران عجلة الإنتاج وتوفير مخزون استراتيجي يكفيها للعمل، إلى جانب الحفاظ على العمالة وزيادة فرص العمل.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن صفقة رأس الحكمة وفرت بدورها سيولة دولارية كبيرة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار وانخفاضها وحركة الأسواق، مطالبا الحكومة بضرورة متابعة توافر السلع للمواطنين وبسعر عادل، خاصة مع توافرها في الأسواق.



وأوضح أن توفير التمويل اللازم من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية يسهم بما لا يدع مجالا للشك في مرونة حركة الأسواق وانخفاض الأسعار، التي لاحظ الجميع أنها أخذت منحنى صعودي خلال الفترة الأخيرة، بفعل عدم توافرها من ناحية، واحتكار وجشع التجار من ناحية أخرى.



وأكد أننا شهدنا إجراءات منظمة ومحكمة خلال الأسابيع الماضية منذ اتخاذ إجراءات بشأن تدبير العملة الأجنبية والكثير من الاتفاقات الاستثمارية، وأتت قمتها مع اتفاقية مشروع رأس الحكمة، مشيرا إلى أن اتفاقية رأس الحكمة الاستثمارية عكست نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ونوه بأن الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة تضع الحكومة أمام مسئولية كبيرة تجاه اقتصاد المواطن بوجه خاص والاقتصاد الكلي بوجه عام.