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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسوان : إزالة 7 حالات تعد بالمرحلة الثانية للموجة الـ22

صدى البلد

أكدت محافظة أسوان استمرار جهود الأجهزة المعنية بمختلف المدن والمراكز للإزالة الفورية لأية تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ22؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبناءً على تعليمات المحافظ أشرف عطية بهذا الشأن.


وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الاثنين - أنه بمركز ومدينة أسوان تم إزالة 7 حالات تعد منها 3 حالات صادر لها قرارات سابقة، و4 حالات إزالة فورية في المهد بمساحة 27 ألفًا و900 م2 بنطاق قرية أبو الريش بحري، كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لدور مخالف وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخامات المستخدمة في المخالفة.


وفي مركز ومدينة كوم أمبو تم الإزالة الفورية في المهد لحالتي تعد بمساحة 256 م2 إحداهما بمنطقة أبو وير التابعة لقروي إقليت، والأخرى عبارة عن تعد على أرض زراعية بمنطقة رؤوف بالتعاون مع الجمعية الزراعية بسبيل مكي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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