محافظ الأقصر يناقش تعديل قيمة الكارتة على سيارات الأجرة واستعدادات شهر رمضان

أكد محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، ضرورة التنسيق ما بين الجهات المنوطة بالعمل ضمن منظومة تقنين أوضاع الأراضي والتصالح لتحقيق الأهداف المرجوة منها والانتهاء من حصر كافة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2024 اليوم /الاثنين/؛ لمناقشة عدة موضوعات هامة على رأسها الموافقة على تعديل قيمة الكارتة المقررة على سائقي سيارات الأجرة (سيرفيس داخل المدينة) بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للسائقين، ولضمان استمرارية تطوير المواقف وفتح خطوط سير جديدة للسيارات الأجرة للتيسير على المواطنين وتوفير المواصلات العامة لتغطية كافة المناطق، كما تم بحث آليات تخصيص مساحة 73.7 فدان بالغابة الشجرية بالحبيل والتي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع.



وناقش المحافظ أيضًا سير أعمال لجان تقنين أوضاع أراضي الدولة وكذلك ما تم تنفيذه من أعمال التصالح وآليات تفعيل العمل باللائحة التنفيذية 187 لسنة 2023، واستعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك.



من جانبه، أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم العمل على توفير كافة السلع الأساسية بالأسعار المناسبة بالمنافذ ومعارض "أهلاً رمضان" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومحال بيع السلع.



وناشد محافظ الأقصر، المواطنين بعدم اختلاق الأزمات من خلال شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها؛ لضمان توفيرها وعدم ارتفاع أسعارها، مؤكدًا على جهود الدولة لتوفير كافة السلع وضبط الأسعار وتحقيق التوازن ما بين عمليات البيع والشراء بمختلف الأسواق.