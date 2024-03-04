عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرسة أوروبية.. منتخب الجزائر يعلن اسم مدربه الجديد حتى 2026

صدى البلد

وقَّع فلاديمير بيتكوفيتش على عقد تدريب منتخب الجزائر لكرة القدم حتى 2026، الاثنين، خلفاً للمدرب جمال بلماضي.

ونشر الاتحاد الجزائري صوراً لتوقيع التعاقد بين بيتكوفيتش ووليد صادي رئيس الاتحاد، وأمسك الثنائي بقميص الجزائر وعليه اسم المدرب الجديد ورقم 2026.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن، الخميس الماضي، توصله لاتفاق لتعيين بيكتوفيتش لتدريب المنتخب الوطني الأول. وسيتحدث بيتكوفيتش لوسائل الإعلام في وقت لاحق، الاثنين.

وانفصل الاتحاد الجزائري عن بلماضي عقب الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، والإخفاق أيضاً في الصعود إلى كأس العالم 2022 في قطر. وقاد بلماضي منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم 2019 قبل أن يدخل مرحلة من التراجع.

وسبق للمدرب بيتكوفيتش الفوز بكأس إيطاليا مع لاتسيو في 2013، وقاد سويسرا لدور الستة عشر في كأس العالم 2018، ودور الثمانية ببطولة أوروبا 2020 لأول مرة في تاريخها.

ومن المنتظر أن يكون الهدف الرئيسي لبيتكوفيتش هو قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2026، والظهور القوي في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

ضحية سائق أوبر .. مصدر يكشف تطورات حالة حبيبة الشماع الصحية

موضوعات متعلقة

بعد إثارة تحكيمية.. ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فالنيسيا بالدوري الإسباني

«سيدات سلة الأهلي» يفزن على «الجزيرة» في الدوري

فرق متوسطة| تعرف على منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والترجي يرفعان راية العرب| الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

نادي القناة بطلا لكأس مصر للدارتس

أول تعليق من إبراهيم حسن بعد اختيار 7 محترفين لمعسكر المنتخب

بقيادة وائل رياض.. تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب

مش بيلعب| حسام حسن يطيح بالنني خارج قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن زيادة الإنتاج الدفاعي إلى 80% من احتياجات تركيا

الهيدروجين الأخضر.. وزيرة خارجية هولندا: نرغب في تعميق وتعزيز العلاقات مع مصر

صفقات من العيار الثقيل.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة مدوية بعد رأس الحكمة

الإصابة تحرم إيطاليا من نجمها في يورو 2024

بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن والبيض في شهر رمضان

إيسترن كومباني: زيادة رأس المال إلى 770 مليون جنيه.. وتسهيلات لاستيراد المواد الخام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصغر من بعض.. أصالة وأحلام تخطفان الأنظار بإطلالات لافتة

فوق الركبة.. أسما إبراهيم تبرز أناقتها بإطلالة شتوية

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

بدأت من مصر .. حكاية أول صورة صحفية في التاريخ

فيديو

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

"متفقناش على دي"|خناقة على بدلة الفرح بين عروسين تثير جدل السوشيال ميديا

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ