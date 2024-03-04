مدرسة أوروبية.. منتخب الجزائر يعلن اسم مدربه الجديد حتى 2026

وقَّع فلاديمير بيتكوفيتش على عقد تدريب منتخب الجزائر لكرة القدم حتى 2026، الاثنين، خلفاً للمدرب جمال بلماضي.

ونشر الاتحاد الجزائري صوراً لتوقيع التعاقد بين بيتكوفيتش ووليد صادي رئيس الاتحاد، وأمسك الثنائي بقميص الجزائر وعليه اسم المدرب الجديد ورقم 2026.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن، الخميس الماضي، توصله لاتفاق لتعيين بيكتوفيتش لتدريب المنتخب الوطني الأول. وسيتحدث بيتكوفيتش لوسائل الإعلام في وقت لاحق، الاثنين.

وانفصل الاتحاد الجزائري عن بلماضي عقب الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، والإخفاق أيضاً في الصعود إلى كأس العالم 2022 في قطر. وقاد بلماضي منتخب بلاده للفوز بكأس الأمم 2019 قبل أن يدخل مرحلة من التراجع.

وسبق للمدرب بيتكوفيتش الفوز بكأس إيطاليا مع لاتسيو في 2013، وقاد سويسرا لدور الستة عشر في كأس العالم 2018، ودور الثمانية ببطولة أوروبا 2020 لأول مرة في تاريخها.

ومن المنتظر أن يكون الهدف الرئيسي لبيتكوفيتش هو قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2026، والظهور القوي في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.