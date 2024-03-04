طلاب العلمي يبدعون في مسابقة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

أقيمت اليوم التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، علمي بنين للعام الدراسي 2023/2024 م.

وكرم الأستاذ ابراهيم صديق، مدير عام الرعاية الاجتماعية، الطلاب الأوائل في مسابقة أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بنين.

وتصدرت منطقة القاهرة الأزهرية الترتيب بنسبة 90.5%، تلتها منطقة البحيرة بنسبة 87.5%، ثم منطقة أالأسماعيلة بنسبة 87%.

وجاءت منطقة الجيزة في المركز الرابع بنسبة 87%، و منطقة الفيوم فيالمركز الخامس بنسبة بلغت 83.56%، ومنطقة المنيا المركز السادس بنسبة 82.5%.

وحصلت منطقة الدقهلية على المركز السابع بنسبة 79.5%، بينما حلت منطقة دمياط في المركز الثامن بنسبة 78%.

وجاءت منطقة القليوبية في المركز التاسع بنسبة 74%، متبوعةً بمنطقة اسوان في المركز العاشر بنسبة 64.75%.