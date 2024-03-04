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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طلاب العلمي يبدعون في مسابقة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

مسابقة أوائل الطلاب
مسابقة أوائل الطلاب

أقيمت اليوم التصفيات النهائية  لمسابقة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، علمي بنين للعام الدراسي 2023/2024 م. 

وكرم الأستاذ ابراهيم صديق، مدير عام الرعاية الاجتماعية، الطلاب الأوائل في مسابقة أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بنين.

وتصدرت منطقة القاهرة الأزهرية الترتيب بنسبة 90.5%، تلتها منطقة البحيرة بنسبة 87.5%، ثم منطقة أالأسماعيلة بنسبة 87%.

وجاءت منطقة الجيزة في المركز الرابع بنسبة 87%، و منطقة الفيوم فيالمركز الخامس بنسبة بلغت 83.56%، ومنطقة المنيا المركز السادس بنسبة 82.5%.

وحصلت منطقة الدقهلية على المركز السابع بنسبة 79.5%، بينما حلت منطقة دمياط في المركز الثامن بنسبة 78%.

وجاءت منطقة القليوبية في المركز التاسع بنسبة 74%، متبوعةً بمنطقة اسوان في المركز العاشر بنسبة 64.75%.

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