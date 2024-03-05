نائب الشيوخ: إعلان الرئيس انضمام 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية العامين القادمين طفرة

أكد النائب احمد محسن، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لزيادة المساحة الزراعية ومضاعفة الانتاج الزراعي انطلاقا من أولوية وطنية قصوى لتحقيق الاكتفاء الغذائي.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وتأكيده بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم.

وشدد عضو زراعة الشيوخ، على تأكيد مصر خلال اللقاء، اعتزازها المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وتأكيد الرئيس السيسي، كذلك سعي مصر تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية وعبر مشروعات زراعية ضخمة.

واختتم النائب احمد محسن، تأكيده أن قيام مصر باطلاق الكثير من المشاريع الزراعية الضخمة مثل الدلتا الجديدة، وتوشكى وغيرها وكلها مشاريع واعدة داخل الاقتصاد الوطني وتحسب للسيسي، وتعمل على تحقيق المتطلبات المصرية في الامن الغذائي.